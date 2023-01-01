Пермские учёные впервые на территории России нашли редкий минерал рапидкрикит Находка сделана в Восточной Сибири Поделиться Твитнуть

Учёные Пермского горного института УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) совместно с коллегами из Института земной коры СО РАН обнаружили в предгорьях хребта Восточный Саян Восточной Сибири редкий минерал — рапидкрикит. Как сообщили в пресс-службе филиала центра, это первая находка данного минерала на территории России.

Рапидкрикит относится как к группе сульфатов, так и к карбонатам. Минерал хрупкий, белый или бесцветный, встречается в виде отдельных скоплений и образует радиально-лучистые сростки игольчатых кристаллов длиной до 200 микронов.

Минерал был открыт в 1983 году в Канаде на севере Юкона и назван по месту находки — района реки Рапид-Крик.

Материал отбирался в пещере трижды в течение последних трёх лет, лабораторные анализы проводились после каждой экспедиции в Горном институте УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН). Результаты исследований редкого минерала и сам образец пробы были направлены в минералогический музей Ферсмана (Москва), где хранится реестр всех минералов, найденных в России. После подтверждения находки материал был отправлен на экспертизу американским учёным для сравнения с ранее найденным ими минералом в пещере Диана (Румыния). В США специалисты подтвердили находку.









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