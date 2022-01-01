За сутки в Прикамье коронавирусом заболели ещё 146 человек Один местный житель скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 146 новых случаев заражения коронавиурсом.

За среду, 25 января, госпитализированы 19 человек, один пациент с COVID-19 скончался. Выздоровел 191 местный житель.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 457 907 случаев заболевания, скончались 9 205 человек.

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