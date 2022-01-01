В Перми в микрорайоне Крым на день отключат воду Без водоснабжения останется и часть Закамска Поделиться Твитнуть

Компания «Новогор-Прикамье» сообщили о проведении 1 февраля работ на сетях водоснабжения по адресу: Пермь, ул. Кировоградская, 3. Специалисты проведут врезку вновь построенной блокировочной сети водопровода, которая повысит стабильность системы водоснабжения.

В связи с ремонтом, 1 февраля 9 до 20 час. будет произведено отключение воды.

без водоснабжения на этот период станется вес микрорайон Крым, а также часть домов в Закамске, расположенных в створе улиц Химградская, Сивашская, Гальперина.

Компания «Новогор-Прикамье» приносит извинения за неудобства.

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