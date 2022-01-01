Сбежавший из воинской части житель Прикамья приговорён к реальному сроку На суде мужчина признал свою вину и раскаялся Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

Приговором Пермского гарнизонного военного суда житель Соликамска Пермского края признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части в период мобилизации). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В материалах дела говорится, что 9 сентября прошлого года служивший по контракту мужчина захотел отдохнуть от службы, и без уважительных причин не явился в войсковую часть к установленному сроку, а уехал на родину, где «проводил время по своему усмотрению».

Только 5 октября контрактник добровольно явился в ОМВД России по Соликамскому городскому округу и сдался властям.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся.

Сообщается, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в судебной коллегии по уголовным делам Центрального окружного военного суда.





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