На Восточном обходе Перми после ДТП дотла сгорел автомобиль
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В среду, 25 января, между развязкой на микрорайон Садовый и Новые Ляды на Восточном обходе Перми в результате столкновения двух транспортных средств дотла сгорел легковой автомобиль.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Lada Largus «догнал» грузовик, и от удара легковушка загорелась.
Как рассказали в краевом управлении МЧС, информация об аварии и пожаре поступила к ним около 17 часов.
В результате ДТП имеются пострадавшие.
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