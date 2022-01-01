На Восточном обходе Перми после ДТП дотла сгорел автомобиль Поделиться Твитнуть

В среду, 25 января, между развязкой на микрорайон Садовый и Новые Ляды на Восточном обходе Перми в результате столкновения двух транспортных средств дотла сгорел легковой автомобиль.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Lada Largus «догнал» грузовик, и от удара легковушка загорелась.

Как рассказали в краевом управлении МЧС, информация об аварии и пожаре поступила к ним около 17 часов.

В результате ДТП имеются пострадавшие.

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