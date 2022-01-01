В гортрансе предупредили водителей о пробках в центре Перми в 10 баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гортранс предупредил пермских водителей о заторах на улицах. По данным ведомства, в 18 час. 30 мин. на отдельных участках краевого центра образовались автомобильные девяти- и десятибалльные пробки.

Отставание маршрутов общественного транспорта достигает 20-30 минут.

Заторы образовались на ул. Попова, участках улиц Ленина, Пушкина, Сибирской, Плеханова, Боровой. Затруднено движение на улицах Луначарского, Екатерининской, Куйбышева, Героев Хасана.

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