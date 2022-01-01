За сутки в Пермском крае подтверждено 155 новых случаев заражения коронавирусом Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 155 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 40 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализированы 17 человек, один скончался.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми и Пермском округе.

Выздоровели 207 местных жителей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 457 761. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9204 человека.

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