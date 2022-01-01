Выбор частного дома: что необходимо учесть перед покупкой Поделиться Твитнуть

Практически каждый человек мечтает заменить жизнь в квартире на проживание в добротном частном доме со всеми удобствами. Рынок Санкт-Петербурга может предложить большой выбор загородных домов с широким диапазоном цен. Поэтому покупатель имеет возможность не только выбрать комфортабельное жилье в перспективном районе, но и подобрать недвижимость по подходящей стоимости.

Частный дом: нюансы выбора жилья

Перед тем, как выбрать частный дом, а затем его купить, необходимо обратить внимание на некоторые детали. Прежде всего — это расположение. Если дом находится за городской чертой, то комфортную жизнь обеспечит качественная транспортная развязка и работа муниципального транспорта. Несмотря на то, что у будущего собственника может быть свой автомобиль, необходимо учитывать тот фактор, что, возможно, придется обходиться без него для того, чтобы попасть в центр города.

Если покупатель — человек семейный и у него есть дети школьного возраста и дошкольники, то необходимо обратить внимание и на другие особенности инфраструктуры, на наличие в районе проживания:

• поликлиники;

• школы;

• детского сада;

• магазинов и т. д.

Техническое состояние частного дома

Кроме инфраструктурных особенностей, важно обратить внимание на техническое состояние коттеджа. Будущий владелец должен быть уверен в том, что после того, как он заселится, ему не придется делать ремонт.

Поэтому необходимо исследовать все коммуникации, фундамент, стены и кровлю. Если у здания есть в стене трещины, то этот факт должен насторожить покупателя, так как они могут образоваться из-за проблем с кровлей или фундаментом.

К инженерным коммуникациям, которые также необходимо тщательно проверить, относятся такие:

• водопровод;

• канализация;

• система отопления;

• электросеть;

• вентиляционная система;

• газопровод.

Важно проверить не их наличие, а состояние агрегатов и труб, по которым идет подача газа, воды, циркулирует горячая вода системы отопления.

Еще одна важная деталь, которую нельзя упускать из внимания — это грунтовые воды. Если они расположены близко к поверхности, то это внесет значительный дискомфорт в жизнь владельца дома. Из-за их близости будут проблемы на приусадебном участке, в подвале, если он есть, и в септике, если он обустроен из обычного кирпича или бетонных колец. Чтобы убедиться в их наличии или отсутствии, лучше всего осматривать дом весной или осенью.

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