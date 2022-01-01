В 2023 году в Перми планируют запустить первый автобусный экспресс-маршрут Он соединит микрорайоны Заозерье и Гайва с центром города Поделиться Твитнуть

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали о планах запустить в 2023 году первый автобусный экспресс-маршрут от микрорайона Заозерье до Центрального рынка.

Ожидается, что время в пути от одной конечной остановки до другой составит около 40 минут. В пути у автобусов будет минимальное количество остановок.

Сообщается, что маршрут будет работать по нерегулируемому тарифу, а обслуживаться автобусами среднего класса.

Организация экспресс-маршрута должна разгрузить автобусы №49 и №53.

«О точной дате запуска сообщим дополнительно», — заявили в дептрансе.

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