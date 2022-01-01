Елена Синица За год судебные приставы Прикамья взыскали задолженность в 1,7 миллиарда рублей В ведомстве было 286 тысяч исполнительных производств Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В 2022 году судебными приставами Пермского края перечислено в бюджет 1 млрд 777 млн руб. задолженности по налогам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

В ведомстве находилось более 286 тыс. исполнительных документов о взыскании долгов с недобросовестных налогоплательщиков. Это на 9 % больше, чем в 2021 году. Прекращено в ушедшем году более 117 тыс. исполнительных производств данной категории.





За этот же период времени произведено 3 255 арестов имущества пермяков, имеющих долги по налогам, на общую сумму более 274 млн руб.

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