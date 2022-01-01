Максим Артамонов Педагогические кадры в Пермском крае омолодились Примерно четверть учителей в регионе — молодые специалисты до 35 лет Поделиться Твитнуть

На заседании регионального правительства министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что в Прикамье сегодня трудится 41 571 педагог.

По данным чиновницы, в школах работают 23 617 педагогов. Из них 18 112 учителей, 2583 узких специалиста и 296 советников директоров. В детских садах трудятся 10 456 педагогов.

В системе высшего образования региона работают 3112 преподавателей, в техникумах и колледжах — 2498, а в дополнительном образовании — 1888 педагогов.

Министр отметила, что на сегодня из всех педагогов в образовании работают 24% молодых специалистов до 35 лет.

«Обращаю ваше внимание, что у нас молодых педагогов в возрасте до 35 лет 24%. Ещё пару лет назад было порядка 20%, то есть в отрасль приходят молодые, интересные педагоги», — сказала Кассина.

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