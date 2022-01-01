Строительство новой краевой инфекционной больницы в Перми выполнено на 40% Основные строительные работы хозяйственного корпуса завершены Поделиться Твитнуть

Строительные работы на территории новой краевой инфекционной больницы на ул. Леонова, 84 в Перми выполнены на 40%, об этом сообщили в минстрое Прикамья.

Максимальная степень готовности на объекте — «хозяйственный корпус». Сейчас в здании монтируются инженерные системы, тестируются лифты, вентиляционной камеры, устанавливаются ограждения лестничных клеток, сантехника.

В лечебном корпусе подрядчик завершает монтаж каркаса, ведёт кирпичную кладку наружных и внутренних стен, проводит остекление.

Напомним, новая инфекционная больница будет состоять из трёх зданий: кроме диагностического и лечебного отделений, хозяйственного корпуса, здесь же разместится кафедра инфекционных болезней Пермского медуниверситета.

Плановый срок завершения строительства — 4 квартал 2023 года.

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