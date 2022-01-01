Андрей Стрельцов Пермские гандболисты потеряли очки в домашнем матче Но остались среди лидеров турнира Поделиться Твитнуть

«Пермские медведи» в матче гандбольной суперлиги принимали дома одного из аутсайдеров турнира астраханской «Динамо». До этого поединка у южан было пять выездных поражений в пяти матчах. У пермяков, идущих на четвертом месте в пяти домашних встречах было потеряно лишь одно очко.

Гости в ходе первого тайма преподнесли сюрприз, ведя в счёте четыре мяча. После перерыва «медведи» сумели догнать соперника, но тут травму получил лидер пермской команды Юрий Семёнов. Это повлияло на игру и матч завершился вничью 29-29, что специалисты расценили как санацию.

Не смотря на потерю очка «Пермские медведи» остались на четвертом месте с 20 очками. Столько же у столичных армейцев, идущих третьими.

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