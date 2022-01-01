У участника СВО в Пермском крае сгорел дом и погибли кот с собакой Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Александра Моора

Во время пребывания участника СВО Василия Отинова в зоне боевых действий в его деревне Пруддор Кудымкарского МО Пермского края сгорел дом. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Заксобрания Прикамья Олег Постников.

Во время отсутствия Отинова за домом присматривал его сосед: топил печь, кормил кошку с собакой. Однако в декабре 2022 года жилище участника спецоперации сгорело, в пожаре погибли и оба питомца.

О том, что теперь ему некуда вернуться, Василий узнал в январе, когда находился в госпитале с ранением.

В решении проблемы военнослужащему помогла координатор Кудымкарского местного отделения ЛДПР Елена Васькина.

Вместе они обратились к министру по делам Коми-Пермяцкого округа Алексею Плотникову. Попросили посодействовать в получении маневренного жилья. Буквально за несколько дней удалось оформить материальную помощь погорельцу и подать заявление в администрацию Кудымкара на получение комнаты. Алексей Плотников также взял на себя расходы на покупку и транспортировку необходимой мебели для военного.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.