Nordwind Airlines планирует получить допуск на авиаперелёты из Перми в Узбекистан Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Nordwind Airlines запросила у Росавиации допуски на выполнение рейсов из Перми в Фергану и Самарканд (Узбекистан). Информация опубликована на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Как сказано в материалах к заседанию комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам, Nordwind Airlines планирует выполнять по три рейса в неделю в Фергану летом 2023 года и по три рейса в неделю в Самарканд зимой 2023/24.

Напомним, решение о выдаче допусков не обязывает перевозчика формировать полётную программу. Допуск — право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться, если посчитает нужным.

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