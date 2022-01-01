Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Программа TheaterHD планирует в Перми показ только одного концерта Курентзиса Запись будет показана 14 февраля Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Сразу несколько пермских СМИ и телеграм-каналов 24 января поспешили обрадовать меломанов анонсом показов концертов Теодора Курентзиса в программе TheaterHD в кинотеатре «Синема-парк Кристалл» — 1 и 14 февраля. К сожалению, информация не вполне точна.

В Перми состоится показ только одного концерта — 14 февраля в 19:00 с Девятой симфонией Бетховена.

Показ концерта с симфониями Моцарта, записанными на Зальцбургском фестивале, в Перми не планируется.

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