Андрей Стрельцов Лучшие биатлонисты России определятся в Пермском крае Финал Кубка России по биатлону состоится в Чайковском Поделиться Твитнуть

Прикамье примет одни из самых зрелищных зимних спортивных соревнований. ​ Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, финал Кубка России по биатлону посвятят празднованию 300-летия Перми.

В Чайковском с 16 по 19 февраля определятся новые обладатели Кубка страны. ​ Сильнейшие российские биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. ​ В первый день соревнований состоится спринт. Финальной гонкой станет масс-старт у женщин 19 февраля.

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