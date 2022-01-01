Андрей Стрельцов
Лучшие биатлонисты России определятся в Пермском крае
Финал Кубка России по биатлону состоится в Чайковском
Прикамье примет одни из самых зрелищных зимних спортивных соревнований. Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, финал Кубка России по биатлону посвятят празднованию 300-летия Перми.
В Чайковском с 16 по 19 февраля определятся новые обладатели Кубка страны. Сильнейшие российские биатлонисты разыграют шесть комплектов наград. В первый день соревнований состоится спринт. Финальной гонкой станет масс-старт у женщин 19 февраля.
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