Максим Артамонов Ольга Головина стала аудитором Контрольно-счётной палаты Перми Депутаты гордумы поддержали её кандидатуру единогласно Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

На заседании Пермской гордумы депутаты единогласно поддержали назначение Ольги Головиной на пост аудитора Контрольно-счётной палаты Перми.

Вакансия образовалась после того, как на последней в 2022 году пленарке думы аудитор пермской КСП Юрий Шомполов досрочно сложил с себя полномочия.

Общий стаж работы Ольги Головиной в финансовой сфере 23 года. За это время она прошла путь от специалиста до заместителя департамента финансов администрации Перми. Последние три года занимала пост инспектора КСП.

Она курировала муниципальную программу «Безопасный город», организацию регулярных перевозок и занималась экспертизой проектов бюджета.

На сегодняшний день в составе КСП работают шесть аудиторов. Возглавляет КСП Мария Батуева.

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