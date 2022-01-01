За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 175 новых случаев COVID-19 Два человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 175 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 62 жителя в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализирован 31 человек, двое скончались.

Наибольшее число зараженных выявлено в Перми, в Пермском, Краснокамском и Чернушинском округах.

Выздоровели за сутки 224 местных жителя.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 457 606. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 9 203 человека.

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