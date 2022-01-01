В Пермском крае зафиксировано снижение годовой инфляции до 12,4% Но она осталась выше общероссийского показателя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2022 года годовая инфляция в Прикамье составила 12,4%. Это на 0,5% меньше, чем в ноябре. Тем не менее, показатель превышает аналогичный в Приволжском федеральном округе (11,93%) и общероссийский (11,94%). Как сообщили в отделении Пермь Банка России, на снижение инфляции повлияли замедление роста затрат производителей продовольствия, увеличение предложения на отдельных товарных рынках и сдержанная активность потребителей.

Хороший урожай сахарной свёклы и зерна повлиял на замедление роста цен на сахар, муку, макароны и крупы. В декабре в Пермском крае также медленнее дорожали сливочное масло и молочные продукты, а яйца стали стоить дешевле по сравнению с декабрем 2021 года. Это произошло из-за наращивания производства молока и молочной продукции, а также из-за снижения затрат птицеводов на корма. Благодаря этим факторам замедлился рост цен на кондитерские изделия, что внесло самый большой вклад в общее снижение инфляции в сегменте продовольственных товаров.

Основной причиной снижения непродовольственной инфляции стало замедление роста цен на легковые автомобили. Это произошло из-за охлаждения потребительского спроса и ограниченного ассортимента у автодилеров.

А вот в сфере услуг темп роста цен ускорился, правда, незначительно. Сказалось повышение тарифов на коммунальные услуги (их индексация была перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года).

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране продолжит снижение и весной 2023 года может кратковременно опуститься ниже 4%. Затем с учётом проводимой денежно-кредитной политики она повысится по итогам 2023 года до 5-7%, а в 2024 году вернётся к 4%.

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