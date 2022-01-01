В Перми осенью запустят новый автобусный маршрут от Перми II до ЖК «Погода» Обслуживать его будут автобусы большого класса Поделиться Твитнуть

В Перми откроют новый автобусный маршрут, который свяжет жилой комплекс «Погода» с центром города и железнодорожной станцией Пермь II.

Как рассказали в департаменте транспорта Перми, маршрут пройдёт по улицам Уинской, Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининской и Луначарского.

Начало работы маршрута запланировано на осень 2023 года. Обслуживать его будут автобусы большого класса. Интервал движения в часы пик составит 8 минут.

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