Митрополит Пермский и Кунгурский попал под санкции Украины Всего в новом санкционном списке 22 представителя РПЦ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 23 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 22 представителей Русской православной церкви (РПЦ). Текст документа опубликован на сайте главы государства.

В список лиц, попавших под ограничения, в частности, вошёл митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий (Николай Немцов).

Также в списке представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей Михаил Гундяев, заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий; председатель патриаршего экзархата Африки, митрополит Клинский Леонид; митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений; и.о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда и др.

«Решение касается нашей духовной независимости, которую мы усиливаем и будем усиливать», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в понедельник в telegram-канале.

Санкции предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских государственных наград и другое.

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