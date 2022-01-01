На трёх перекрёстках в центре Перми отключены светофоры Водителей просят быть внимательнее Поделиться Твитнуть

В центре Перми во вторник, 24 января, в связи с проведением профилактических работ в течение дня отключены светофоры на трёх перекрёстках.

Как сообщают в краевой ГИБДД, устройства для регулирования движения не функционируют на пересечении улиц Ленина и Куйбышева, Комсомольского проспекта и ул. Петропавловской, улиц Куйбышева и Петропавловской.

По данным ТК ВЕТТА, светофоры должны заработать снова сегодня в 19:00.

В ГИБДД просят водителей перед данными перекрёстками снижать скорость и следовать указаниям дорожных знаков.





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