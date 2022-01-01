Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Пермском крае стабилизировалась За неделю заболело 26,6 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю с 16 по 22 января в Пермском крае зарегистрировано 26 646 случаев ОРВИ и гриппа. Это всего на 0,8% выше показателя прошлой недели.

По-прежнему чаще всего болеют взрослые. Среди пациентов 61,4% людей этой возрастной категории.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют вирусы свиного гриппа А(H1N1) 2009 и гриппа В, а также возбудители негриппозной этиологии.

Приостановлена образовательная деятельность в 47 классах 30 школ и в 30 группах 27 дошкольных образовательных учреждений Пермского края.

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