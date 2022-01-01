В Пермском крае на 27% выросло число вакансий с требованием знания китайского языка Количество вакансий с требованием английского языка снизилось на 23% Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае количество вакансий с требованием знания китайского языка за 2022 год выросло на 27%, об этом сообщает hh.ru.

Чаще всего китайский требуется при замещении должностей в сфере транспорта и логистики (46%), производства (27%) и продаж (24%). Средняя зарплата специалистов со знанием китайского языка составляет 56 тыс. руб. в месяц.

При этом количество вакансий, где требуется знание английского языка, наоборот, снизилось – на 23% за год. Тем не менее, английский всё равно остался самым востребованным иностранным языком на рынке труда Прикамья.

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