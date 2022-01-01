В ДТП с больничным микроавтобусом в Пермском крае погибли четыре человека Трое были пациентами филиала Пермской ГКБ №4 Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В понедельник, 23 января, около 15 час. на 169 км автодороги Кунгур — Соликамск в Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

ГУ МВД России по Пермскому краю

По предварительной информации, водитель большегруза «Вольво» допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, по которой в это время двигался микроавтобус «Газель» филиала Пермской городской клинической больницы №4 в КУБе, перевозивший больных, которые возвращались из Губахи в Гремячинск после обследования.

Как сообщили «Новому компаньону» в минздраве региона, всего в «Газели» находилось шесть человек: пять пациентов и водитель. Три пациента и шофёр скончались на месте ДТП. Два пациента госпитализированы: это мужчина 54 лет (находится в состоянии средней степени тяжести) и женщина 47 лет (находится в тяжелом состоянии).

В настоящее время на месте столкновения работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края:

— Сегодня произошла трагедия — на дороге Кунгур-Соликамск в ДТП погибли три жителя Гремячинска и водитель перевозившего их автомобиля. Приношу искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Ещё двое пострадавших были госпитализированы в больницы Губахи и Чусового. Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.





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