Максим Артамонов В Перми на Компросе произошла массовая авария В ДТП никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сегодня днём, 23 января, на Комсомольском проспекте в Перми столкнулись несколько автомобилей. Сообщения об аварии распространили паблики в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Перми, по предварительной информации, в 11:30 по Комсомольскому проспекту со стороны улицы Первая Красноармейская в направлении улицы Революции двигался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В районе дома 50 он врезался в автомобиль Toyota RAV4, который отбросило на автомобиль KIA Rio, а тот в свою очередь откинуло на автомобиль Nissan Primera.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.



Из-за аварии на Компросе образовалась пробка.

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