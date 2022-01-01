Максим Артамонов
В Перми на Компросе произошла массовая авария
В ДТП никто не пострадал
Сегодня днём, 23 января, на Комсомольском проспекте в Перми столкнулись несколько автомобилей. Сообщения об аварии распространили паблики в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщает 59.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Перми, по предварительной информации, в 11:30 по Комсомольскому проспекту со стороны улицы Первая Красноармейская в направлении улицы Революции двигался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В районе дома 50 он врезался в автомобиль Toyota RAV4, который отбросило на автомобиль KIA Rio, а тот в свою очередь откинуло на автомобиль Nissan Primera.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Из-за аварии на Компросе образовалась пробка.
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