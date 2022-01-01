Максим Артамонов В продукции пермской птицефабрики нашли бактерии и антибиотики Россельхознадзор оштрафовал предприятие на 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В продукции АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю выявили бактерии и антибиотики. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В сентябре прошлого года Россельхознадзор взял пробы продукции птицефабрики в торговой точке в посёлке Октябрьский (замороженная голень птицы) и направил на исследования.

В лаборатории в пробе голени были выявлены бактерии рода Listeria monocytogenes и антибиотик доксициклин. Продукция не отвечала ветеринарным санитарным требованиям.

В связи с этим в начале ноября Управление Россельхознадзора направило информационное письмо в краевую прокуратуру, после чего птицефабрика изъяла замороженную голень весом 734 кг из торговых точек и отправила её на утилизацию.



Тем не менее, в отношении предприятия были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов.

В январе этого года птицефабрику оштрафовали на 160 тыс. руб.





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