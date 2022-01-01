За выходные в Пермском крае от коронавируса скончались четыре человека
Подтверждено 218 новых случаев заражения
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие выходные в Пермском крае подтверждено 218 новых случаев COVID-19. При этом в субботу коронавирусом заразились 119 человек, в воскресенье — 99.
Госпитализированы 19 местных жителей, выздоровели 156, скончались четверо.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 457 431. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 9201 чел.
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