За выходные в Пермском крае от коронавируса скончались четыре человека Подтверждено 218 новых случаев заражения Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие выходные в Пермском крае подтверждено 218 новых случаев COVID-19. При этом в субботу коронавирусом заразились 119 человек, в воскресенье — 99.

Госпитализированы 19 местных жителей, выздоровели 156, скончались четверо.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 457 431. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончался 9201 чел.









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