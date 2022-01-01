Максим Артамонов Пермь стала одним из лидеров среди городов-миллионников по строительству торговых центров За 2022 год обеспеченность торговыми площадями в городе выросла сразу на 49% Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

В 2022 году Пермь показала наибольшие объёмы строительства торговых площадей в ТЦ. Обеспеченность торговыми площадями выросла сразу на 49%, до 384 кв. м на 1 тыс. человек. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на исследование NF Group.



Исследование проводилось в 15 российских городах-миллионниках. В результате оказалось, что в Уфе, Красноярске и Ростове-на-Дону динамика отрицательная. В этих городах обеспеченность торговыми площадями сократилась на 1% и менее. Самым высоким этот показатель остаётся в Самаре — на 1 тыс. человек приходится 771 кв. м торговых площадей. Москва на четвёртом месте среди крупнейших городов страны: на 1 тыс. жителей столицы приходится 580 кв. м торговых площадей.



Как пояснил региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, на сегодня уровень обеспеченности торговыми площадями в России составляет 201 кв. м на 1 тыс. жителей, что в полтора-два раза ниже среднеевропейского показателя.



Самым крупным проектом по строительству торговых центров в Перми в 2022 году стал МФЦ «iMALL Эспланада», который расположен в квартале, ограниченном улицами Монастырской, Попова, Петропавловской и Осинской. Сейчас в МФЦ находится продуктовый супермаркет «Перекрёсток», другие магазины, кинотеатр и фуд-корт. Площадь для шопинга составляет 40,5 тыс. кв. м, в МФЦ располагается более 100 магазинов, парковка рассчитана на 500 мест.

Во второй очереди планируется разместить отель Radisson на 158 номеров. Полное завершение строительства комплекса намечено на 2024 год. Общий объём инвестиций составляет 9 млрд руб.



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