За выходные в Пермском крае произошёл 21 пожар Один человек погиб Поделиться Твитнуть

За истекшие выходные, 21 и 22 января, на территории Пермского края зарегистрирован 21 пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В Перми произошло четыре пожара, в Пермском МО — три, в Кунгурском и Нытвенском округах — по два.

По одному пожару произошло на территориях Чайковского, Добрянского, Осинского, Юсьвинского, Александровского, Березниковского, Кудымкарского, Верещагинского, Частинского, Горнозаводского округов.

На одном из ЧП 21 января погиб человек.

Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, а также неправильное устройство или неисправность дымовой трубы (по 5 пожаров).

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