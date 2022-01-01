Максим Артамонов В Пермском крае на этой неделе прогнозируется тёплая погода и снегопады

Местами возможна оттепель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидается тёплая погода — в начале недели отклонение средней суточной температуры воздуха составит от +4 градусов на юге до +8 градусов на севере. А к концу недели потеплеет до +7 градусов на юге и до +12 градусов на севере. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на данные проекта «Метеоролог.и.я».

В понедельник и во вторник синоптики прогнозируют на территории региона слегка морозную погоду. В ночное время похолодает до -15 градусов, а при прояснениях до -20 градусов. При этом в большинстве районов существенных осадков не ожидается. Днём температура воздуха прогреется до -5…-10 градусов.

Изменения начнутся в среду — Пермский край будет зажат с юга антициклоном, а с севера — циклоном. В течение этого дня прогнозируется облачная погода, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -7…-12, днём -5…-10 градусов.

В четверг и пятницу в регионе ожидаются порывы ветра до 15 м в секунду, однако температура воздуха повысится до 0 градусов и возможна оттепель. На территории края пройдут снегопады.

В выходные в Прикамье прогнозируется похолодание до -8…-13 градусов. В субботу — небольшой снег, в воскресенье — небольшой снег возможен лишь в отдельных районах.

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