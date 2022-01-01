Андрей Стрельцов Пермский спортсмен Евгений Климов вновь победил на этапе Кубка России Он стал лучшим в прыжках с трамплина Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

teamrussia.pro

В Нижнем Тагиле состоялись старты седьмого этапа Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. В зачёт шли две попытки на трамплине К120. Пермяк Евгений Климов уверенно захватил лидерство. Он прыгнул в своих попытках на 133 и 130 м.

Итоговый результат 263,6 балла принёс ему первое место. Вторая позиция — у Данилы Садреева из Татарстана. Третье место занял Михаил Пуртов (Свердловская обл.).

Напомним, до этого Климов победил на шестом этапе Кубка в Чайковском.

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