Максим Артамонов С 22 января до 1 февраля в Перми можно будет наблюдать полёт МКС Увидеть пролетающую на Землёй космическую станцию можно будет по вечерам Поделиться Твитнуть

Пермяки с 22 января до 1 февраля смогут наблюдать в небе полет Международной космической станции (МКС). Как сообщили в Пермском планетарии, МКС можно будет увидеть уже с вечера воскресенья 22 января.

Серия видимости МСК начнётся с 19:26 по местному времени.

В остальные дни видимость МКС будет следующая:

— 23 января в 18:39 (восход МКС на юго-западе);

— 24 января в 19:26 (юго-запад);

— 25 января в 18:37 (юго-запад);

— 26 января в 19:24 (юго-запад);

— 27 января в 18:37 (юго-запад);

— 28 января в 19:24 (запад);

— 29 января в 18:36 (юго-запад);

— 30 января в 19:24 (запад);

— 1 февраля в 19:23 (запад).





В планетарии пояснили, что указано точное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится.





Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция. Она используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс и эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время.





МКС — совместный международный проект, в котором участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада и входящие в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция (первоначально в составе участников были Бразилия и Великобритания.





На сегодняшний день МКС внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой обект, построенный человеком. Общая стоимость станции составляет более 150 млрд долларов.

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