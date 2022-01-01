Максим Артамонов В Прикамье ищут 46-летнего мужчину с особой приметой Он ушел из дома в Березниках и пропал Поделиться Твитнуть

В Пермском крае волонтёры поискового отряда «Регион 59» объявили в розыск 46-летнего Сергея Рочева из Березников. Мужчина вечером 21 января ушёл из дома по улице Пятилетки,75 и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается на странице волонтёров в соцсетях.

Приметы пропавшего: Рост 185 см, худощавого телосложения, серые глаза, темные волосы. Был одет в чёрную куртку, чёрную шапку, брюки и кроссовки. Также сообщается, что у Сергея есть особая примета — он сутулится.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Рочева, волонтёры просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; 241-36-40 — БРНС; 8-912-880-41-60 — волонтеры; 8-963-014-14-13 — инфорг Екатерина.

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