Максим Артамонов Росимущество требует выселить иностранную компанию «Соленис» с территории порохового завода Суд начнёт рассмотрение дела 25 января Поделиться Твитнуть

ФКП «Пермский пороховой завод»

Арбитражный суд Пермского края 25 января рассмотрит иск Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) к компании «Соленис Технолоджис МСП». Ведомство требует освободить арендуемые площади на территории Пермского порохового завода. Это встречный иск — ранее иностранная компания подала иск к Росреестру и заводу, требуя провести госрегистрацию договора аренды, а Росимущество привлекли к делу сначала в качестве третьего лица.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», заявление Росимущества поступило в суд ещё 30 декабря 2022 года. В ведомстве полагают, что иностранная компания занимает помещения незаконно. Такой вывод в Росимуществе сделали на том основании, что договор капитализированной арендной платы, подписанный «Соленис Технолоджис МСП» и порохового завода, не прошёл госрегистрацию. Поэтому он считается не заключённым.

Компания «Соленис Технолоджис МСП» арендует у Пермского порохового завода помещения с 1995 года. Она занимается производством порошкообразных реагентов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака».

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