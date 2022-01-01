Максим Артамонов

Росимущество требует выселить иностранную компанию «Соленис» с территории порохового завода

Суд начнёт рассмотрение дела 25 января

Поделиться
Пермский пороховой завод

ФКП «Пермский пороховой завод»

Арбитражный суд Пермского края 25 января рассмотрит иск Федерального агентства по управлению госимуществом (Росимущество) к компании «Соленис Технолоджис МСП». Ведомство требует освободить арендуемые площади на территории Пермского порохового завода. Это встречный иск — ранее иностранная компания подала иск к Росреестру и заводу, требуя провести госрегистрацию договора аренды, а Росимущество привлекли к делу сначала в качестве третьего лица.

Как пишет «Коммерсант-Прикамье», заявление Росимущества поступило в суд ещё 30 декабря 2022 года. В ведомстве полагают, что иностранная компания занимает помещения незаконно. Такой вывод в Росимуществе сделали на том основании, что договор капитализированной арендной платы, подписанный «Соленис Технолоджис МСП» и порохового завода, не прошёл госрегистрацию. Поэтому он считается не заключённым.

Компания «Соленис Технолоджис МСП» арендует у Пермского порохового завода помещения с 1995 года. Она занимается производством порошкообразных реагентов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться