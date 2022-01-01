Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Константин Шилов Он участвовал в составе ЧВК «Вагнер» Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского городского округа

Как сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях, в сходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец Нытвы Константин Шилов. Военнослужащий находился в зоне боевых действий в составе ЧВК «Вагнер».



В связи с гибелью военнослужащего местные чиновники выразили соболезнования родным и близким.



В администрации не уточнили, сколько ему было лет, где и при каких обстоятельствах он погиб. Также чиновники не сообщили, будет ли он похоронен на родине.

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