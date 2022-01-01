Максим Артамонов В Перми 23 января отключат электричество в части Кировского района Электроэнергии не будет 10 часов Поделиться Твитнуть

В Перми 23 января в нескольких в Кировского района будет отключено электричество из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на районную администрацию.

Электричества не будет с 8:00 до 18:00.

Без электроэнергии останутся дома, расположенные по следующим адресам:

— ул. Черноярская, 1 — 15;

— ул. Чебоксарская, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

— ул. Ильменская, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11;

— ул.Победы, 17, 18, 19, 20;

— ул.Новоржевская, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 39, 41,43;

— ул. Миргородская, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

— Купянский переулок, кад.№4, 12, 17.

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