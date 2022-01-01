Максим Артамонов В Добрянке осудили мужчину на два года условно за угрозы полицейскому Инцидент произошёл в сентябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Добрянке вынесен приговор в отношении 25-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в угрозе применения насилия и оскорблении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, в сентябре 2022 года в одном из общежитий Добрянки молодой человек в состоянии алкогольного опьянения отказался ехать в отдел полиции, оскорбил полицейского и угрожал применить к нему насилие.

После этого полицейские применили к задержанному физическую силу и спецсредства, после чего доставили в отдел полиции.

В итоге суд приговорил мужчину к двум года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

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