Максим Артамонов В Пермском крае в многоэтажке на пожаре погибла женщина Происшествие случилось в Добрянке Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По сообщению ГУ МЧС России по Пермскому краю, 21 декабря произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже 9-ти этажного дома на ул. Энгельса в Добрянке. В экстренные службы сообщение поступило в 17:30. На место происшествия выехали 19 пожарных на пяти машинах. Как выяснилось, пожар начался внутри квартиры.



До приезда спасателей 15 жителей смогли самостоятельно выйти на улицу. Из квартиры, в которой произошёл пожар, соседи спасли мужчину, однако женщина, которая была в этой же квартире, погибла.



Прибывшие на место пожарные предотвратили распространение пожара на соседние квартиры жилого дома. Возгорание было ликвидировано 17:42. Площадь пожара составила 2 кв. м.



По предварительным данным, пожар произошёл из-за непотушенной сигареты в квартире. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют дознаватели.

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