В Пермском крае будут оценены 2 миллиона объектов капитального строительства Поделиться Твитнуть

По мнению аналитиков, сегодня ситуация, сложившаяся на рынке аренды, в большей степени выигрышна для арендаторов

В 2023 году в Пермском крае пройдёт государственная кадастровая оценка порядка 2 млн объектов капитального строительства. Речь о зданиях, помещениях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, машино-местах, сведения о которых содержит Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Пермскому краю.

«Стоимость объектов капитального строительства в 2023 году будет переоценена на территории всей Российской Федерации, — отметила руководитель регуправления Лариса Аржевитина. — К концу года будет собрана полная база данных для получения качественной оценки объектов недвижимости по России, и в том числе в Пермском крае».

Определять кадастровую стоимость будут специалисты государственного бюджетного учреждения «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края», а утверждать краевое минимущества.

«На этапе согласования результатов государственной кадастровой оценки в течение 30 календарных дней любое заинтересованное лицо может представить свои замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, — отмечает начальник отдела кадастровой оценки недвижимости Ольга Исмагилова, — поэтому мы рекомендуем отслеживать эту процедуру на сайте ЦТИ».

Результаты государственной кадастровой оценки 2023 года будут применяться для налогообложения с 1 января 2024 года.

Напомним, государственная оценка недвижимости необходима в сделках купли-продажи, оформлении ипотеки, для расчёта налога на имущество, госпошлины при судебных спорах, наследовании и пр.

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