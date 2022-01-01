Андрей Стрельцов «Кама» взяла в Барнауле реванш Пермский волейбольный клуб одержал победу над «Университетом» в повторном матче Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В матче чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги «А» пермская «Кама» в субботу сумела взять реванш за пятничное поражение у барнаульского «Университета». Хозяева сумели выиграть первую партию, а затем побеждали только пермяки. Итоговый счёт поединка 3:1.

«Поздравляю всех с долгожданной победой! К сожалению, без нервов не можем: как начали нервно, так нервно и закончили. Парни молодцы, успокоились и, можно сказать, контролировали свои действия,​ чтобы не допускать вчерашних ошибок», — заявил после матча главный тренер пермских волейболистов Владимир Викулов.

В последнем туре чемпионата «Кама» в Перми встретится с магнитогорской «Магниткой». Игры состоятся 28 и 29 января. (0+)

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