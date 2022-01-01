Олег Антонов Стали известны перевозчики семи межмуниципальных маршрутов в Прикамье С ними будут заключены контракты до мая 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги аукционов на обслуживание семи межмуниципальных автобусных маршрутов в Пермском крае. Информация появилась на портале госзакупок.

Так, подрядчиком на маршруты № 101 «д. Большая Мось — Пермь», № 115 «Пермь — п. Сокол» и № 377 «ДК Лобаново — Пермь (В. Муллы)» станет ООО «Авто-Тех». Компания будет обеспечивать перевозки пассажиров с 1 марта 2023 года по 31 мая 2027 года за 76,7 млн руб.

Миронов Д.В. будет работать с 1 апреля 2023 года по 31 мая 2027 года на маршрутах № 158 «г. Кунгур — с. Берёзовка», № 555 «с. Берёзовка — г. Пермь». С ним будет заключён контракт на 68,2 млн руб.

ПКГУП «Автовокзал» за 71,6 млн руб. достался контракт на маршрут № 485 «Пермь ‒ д. Жебреи». Срок выполнения работ: с 1 февраля 2023 года по 31 мая 2027 года.

Маршрут № 695 «с. Большая Соснова — г. Верещагино» за 18 млн руб. выиграл Жужгов И.Ю. Он будет перевозить пассажиров с 7 мая 2023 года по 31 мая 2027 года.

Перевозчик Введенских А.Г. выиграл аукцион на обслуживание маршрута № 242 «Чусовой — Лысьва». Срок выполнения работ: с 25 марта 2023 года по 31 мая 2027 года. Стоимость контракта — 84,3 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.