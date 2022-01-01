Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Перми за лозунг в поддержку СВО Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми признал виновным 28-летнего жителя краевого центра Антона Василюка в размещении на своей странице в соцсети Вконтакте записи в поддержку СВО. Согласно решению, запись дискредитировала российскую армию (ч. 1 ст. 20.3.3). На судебный вердикт, вынесенный ещё 6 июня 2022 года, обратил внимание портал properm.ru.

Суд посчитал нарушением закона опубликованную фотографию людей в обмундировании, схожем с военной формой, с российскими флагами и надпись, сделанную Василюком над снимком: «Давай Zа них, давай Zа нас, и Zа Луганск и Zа Донбасс. Zа кровь пролитых матерей, Zа смерть отцов и их детей…».

В качестве наказания мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей.





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