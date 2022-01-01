В Чайковском Пермского края возле жилого дома загорелся автомобиль
Погибших и пострадавших нет
Около 10:30 утра 21 января на ул. Камской города Чайковского Пермского края возле жилого многоквартирного дома загорелся автомобиль, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
На место ЧП выехали 11 человек личного состава и две единицы техники.
Огонь потушили в течение 15 минут. Приблизительная площадь пожара составила 5 кв. м. Предварительная причина — неисправность электрооборудования транспортного средства.
На пожаре никто не пострадал.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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