В Чайковском Пермского края возле жилого дома загорелся автомобиль Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около 10:30 утра 21 января на ул. Камской города Чайковского Пермского края возле жилого многоквартирного дома загорелся автомобиль, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На место ЧП выехали 11 человек личного состава и две единицы техники.

Огонь потушили в течение 15 минут. Приблизительная площадь пожара составила 5 кв. м. Предварительная причина — неисправность электрооборудования транспортного средства.

На пожаре никто не пострадал.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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