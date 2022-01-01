На Пермском экономическом конгрессе обсудят концепцию технологического суверенитета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На площадке ПГНИУ 1 и 2 февраля состоится VII Пермский экономический конгресс. Учёные вуза вместе с ведущими экономистами, предпринимателями, политиками РФ обсудят стратегию развития Пермского края и России в глобальной неопределённости новых экономических условий.

Одной из центральных тем конгресса станет концепция технологического суверенитета, которая предполагает создание Россией собственного техноэкономического блока, базирующегося на опорных региональных техноэкономических кластерах. Один из них может и должен разместиться в Пермском крае.

На площадке ПГНИУ также обсудят цифровую экономику и блокчейн.

Как сообщается на сайте события, участие в конгрессе уже подтвердили депутат Госдумы Михаил Делягин, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан и др.









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