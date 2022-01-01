За сутки в Прикамье коронавиурсом заразились 154 человека
Госпитализированы 20 местных жителей
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По данным Роспотребнадзора, за сутки 20 января в Пермском крае коронавирусом заразились 154 человека. Госпитализированы 20 местных жителей, летальных исходов не зарегистрировано.
Выздоровели 77 человек.
С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 457 213 случаев заражения COVID-19, скончались 9 197 человек.
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