В Пермском крае скончался депутат городской думы Юрию Кондратьеву было 60 лет Поделиться Твитнуть

В Чусовом Пермского края скончался бывший депутат думы Чусовского городского округа Юрий Кондратьев. Ему было 60 лет.

«Его уход из жизни — большая потеря для Чусовского округа. Как депутат, он отстаивал интересы своих земляков. Замечательный, открытый для общения, он всегда был верен своим жизненным принципам, был примером человека с несгибаемой волей. От имени администрации Чусовского городского округа Пермского края выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении мэрии.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Юрий Кондратьев был избран депутатом Думы Чусовского ГО 8 сентября 2019 года. Он также занимал должность директора МУП «Банно-прачечный комбинат». 18 августа 2022 года, по заявлению Кондратьева, его полномочия как депутата были досрочно прекращены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.