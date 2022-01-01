Максим Артамонов В Перми прекращено уголовное дело в отношении бывшего директора Треста №14 Сергея Некрасова Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты налогов Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Сегодня, 20 января, Свердловский районный суд Перми удовлетворил ходатайство бывшего директора Треста №14 Сергея Некрасова и его защитника о прекращении уголовного дела. Некрасову инкриминировалось уклонение от уплаты налогов.

Следствие обвиняло Некрасова по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание). По версии правоохранителей, Некрасов знал о недоимке компании перед бюджетом, но организовал перечисление средств в обход заблокированного счета организации. Ущерб был оценён в сумму более 8,1 млн руб. Обвиняемый полностью признал свою вину и просил суд рассмотреть дело в особом порядке.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ходатайство о прекращении уголовного преследования заявил адвокат Некрасова Евгений Агафонов. В суде он пояснил, что уголовное дело нужно прекративть в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Адвокат сослался на дату окончания преступных действий. По данным следствия, это 25 декабря 2020 года. Вменяемый Некрасову эпизод относится к преступлениям небольшой тяжести, срок привлечения к ответственности за которые составляет два года.

Кроме того, Некрасов, по словам адвоката, совершил эти действия вынужденно, потому что «необходимо было продолжать финансовую деятельность предприятия», а организация строила «несколько важных объектов, в том числе и жилых, имеющих социальную значимость». В связи с этим «прекращение работ на них могло бы привести к срыву строительства и нарушению прав граждан, но в результате все объекты были достроены», «люди получили свои квартиры».

Потерпевшая сторона в лице ФНС и гособвинение не возражали против прекращения дела по этому основанию.



Напомним, в 2021 году Арбитражный суд Прикамья признал застройщика «Трест № 14». банкротом. В отношении строительной организации было открыто конкурсное производство из-за долгов перед Федеральной налоговой службой в размере около 200 млн руб.

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