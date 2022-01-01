Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» уступили в первом матче в Барнауле Поделиться Твитнуть

Фото ВК «Кама»

В первом матче чемпионата России по волейболу в Барнауле местный «Университет» победил пермскую «Каму» с сухим счётом в трёх партиях.

​После этой встречи «Кама» продолжает занимать в зоне «Восток» предпоследнее, седьмое, место. ​ До конца турнира подопечным Владимира Викулова осталось провести три игры. Завтра состоится ещё один поединок в Барнауле (0+), а 28 и 29 января в Перми «Кама» встретится с магнитогорской «Магниткой». (0+)

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